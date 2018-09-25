В Узбекистане самый дешёвый в Центральной Азии хлеб - госкомпания

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане – самый дешевый в Центральной Азии хлеб, сказал главный экономист государственной компании «Уздонмахсулот» Эркин Эсанов во время встречи с журналистами.

По словам главного экономиста, 1050 сумов – сравнительно небольшая цена, так как в соседних странах цена буханки хлеба начинается от 2500 сумов.

«Цены определятся на бирже. Ставка будет регулироваться от уровня цен на казахстанскую муку первого сорта. Если мука будет стоить 2800 сумов, то цена на хлеб будет варьировать в пределах 2200 сумов. При этом нельзя сравнивать кондитерские изделия с хлебом и ставить их на биржу по единой цене, так как их стоимость и расходы сильно отличаются», – сказал начальник управления стратегического планирования и развития бизнеса компании «Уздонмахсулот» Акрамжон Азизов.

По словам Азизова, компания «Уздонмахсулот» сейчас активно работает над улучшением качества хлебобулочных изделий, делая акцент на производство продукции богатой витаминами и минералами.

«Покупатели зачастую берут горячий хлеб и кладут в целлофановый пакет, что создает отличную среду для развития спорообразующей картофельной палочки. Хотелось бы посоветовать потребителям, покупать ежедневную норму формового хлеба и заворачивать его в пакет, только после того, как он остынет, чтобы избежать такого рода проблем», – отметила специалист научно-производственного центра «Уздонмахсулот» Саодат Кудратова.

В то же время компания уделяет особое внимание выведению новых видов зерна, адаптированных под климат Узбекистана.

«У нас существует 138 национальных стандартов по реализации продукции, на основании которых мы планируем в дальнейшем расширить ассортимент. Также используется 22 международных стандарта. Сегодня мы изучаем перспективы выведение нового вида зерна, разработку сухой закваски, а также многое другое для повышения качества производимой продукции», – сказала руководитель научно-производственного центра «Уздонмахсулот» Дилорам Гафурова.

Отметим, что сегодня в составе «Уздонмахсулот» функционируют 44 предприятия и 25 филиалов. В 2013-2018 годах в сфере производства хлеба было реализовано 103 инвестиционных проекта на 80,9 миллиона долларов.

Официальный курс на 25 сентября – 8079.28 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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