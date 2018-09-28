FAO до конца осени планирует приступить к реализации трех проектов в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца ноября 2018 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) планирует реализовать три проекта в Азербайджане.

Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

По словам руководителя офиса, проекты будут реализованы в рамках программы сотрудничества FAO и Азербайджана, подписанной в 2016 году и рассчитанной на срок до конца 2020 года.

"В октябре мы планируем приступить к реализации программы развития овцеводства и создания в данной сфере ценностной цепочки. Кроме того, в этом же месяце планируется начать реализацию программы развития сферы животноводства, путем расширения знаний в сфере искусственного оплодотворения и улучшения кормовой базы. Кроме того, мы предложили Азербайджану проект в сфере развития картофельного семеноводства. Этот проект был встречен положительно, и он также будет реализован, самое позднее, до конца ноября", - сказала Чакмак.

Глава офиса отметила, что FAO также занимается разработкой еще нескольких проектов, направленных на укрепление сферы сельского хозяйства в Азербайджане.

"В настоящее время мы разрабатываем еще несколько проектов. Один из них направлен на развитие сферы фундуководства. Фундук является одним из основных ненефтяных экспортных товаров Азербайджана, и мы хотим помочь развитию данной сферы, в частности увеличению производства традиционных для Азербайджана сортов. Кроме того, планируется реализовать в сельских местностях два проекта, направленных на развитие самозанятости женщин и молодежи соответственно. Проект позволит женщинам и молодежи увеличить самозанятость путем расширения знаний и профессионального образования в сфере сельского хозяйства. Проект охватит население, занимающееся сельским хозяйством или получившее аграрное образование, как среднеспециальное, так и высшее. Это позволит повысить доходы населения и диверсифицировать их", - сказала Чакмак.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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