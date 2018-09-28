Бакпорт ввел в эксплуатацию два новых буксира (ФОТО) (версия 2)

28 сентября 2018 19:39 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт ввел в эксплуатацию два новых буксира "Алят" и "SilkWay", сказала Trend в пятницу глава пресс-службы Бакинского порта Вафа Сафарли-Абдуллазаде.

По ее словам, буксиры произведены турецкой компанией Loyd Shipyard.

"Суда будут служить как буксиры для спасательных операций, тушения пожаров и т.д. Они оснащены самыми передовыми навигационными системами и отвечают современным требованиям. Общая вместимость судна "Алят" составляет 56 тонн, "SilkWay" - 82 тонны. Максимальная скорость судов достигает 10 узлов. После ввода данных буксиров в эксплуатацию их общее число достигло семи. В целом в ЗАО 12 судов",- сказала Сафарли-Абдуллазаде.

По словам главы пресс-службы ЗАО, если в будущем возникнет необходимость в дополнительной закупке буксирных судов, этот вопрос может быть рассмотрен.

Напомним, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта, открывшегося 14 мая 2018 года, в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала – паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания флотилии порта.

(Автор: Гусейн Велиев)

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