Деловые советы Азербайджана и России нацелены на ускорение двусторонних проектов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Деловые советы Азербайджана и России нацелены на предотвращение задержек как со стороны России, так и со стороны Азербайджана в реализации двусторонних проектов, сказал Trend председатель Российско-азербайджанского делового совета Алексей Репик.

По его словам, между компаниями двух стран есть широкие связи, но при этом необходимо наладить систему отношений.

"Между российскими и азербайджанскими компаниями есть активное сотрудничество, но системной работы по поиску новых участников как таковой нет. Необходимо наладить работу по адресации проблем участников, причем проблем не только и не столько индивидуальных, столько тех, которые касаются широкого числа участников. Все эти работы находились до недавнего времени, можно сказать, в зачаточном состоянии", - сказал Репик.

Репик отметил, что его радует активная работа Азербайджано-российского делового совета, который также заинтересован в максимальном раскрытии потенциала двустороннего сотрудничества.

"Поэтому мы подписали соглашение о том, чтобы гармонизировать и направить работу двух зеркальных институтов и предотвратить любую возможность блокировки или задержек двусторонних проектов как со стороны России, так и со стороны Азербайджана", - сказал Репик.

Напомним, что соглашение, подписанное в четверг, является институциональной рамкой, которая создает новый системный формат диалогу между странами.

Одна из задач соглашения заключается в том, чтобы получить формальную возможность представлять друг друга на своих домашних рынках и помогать решать те задачи, которые, например, появляются у азербайджанских партнеров в РФ.

В Баку 27 сентября прошёл IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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