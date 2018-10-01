Узбекистан и Индия будут сотрудничать в добыче цветных и редких металлов

1 октября 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Дели (Индия) создан Узбекско-индийский деловой совет. Соответствующее соглашение, как передаёт "Подробно.uz", подписано Конфедерацией индийской промышленности и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Деловой совет станет платформой для обсуждения и реализации потенциальных инвестиционных проектов в различных областях, будет способствовать продвижению товарооборота между двумя странами, развитию транспортного сообщения и расширению транзитных коридоров между странами. В его состав войдут предприниматели, представители торгово-промышленных палат двух стран.

Как отмечают стороны, совет должен способствовать выявлению возникающих барьеров на пути торгово-экономического сотрудничества и представлению в рамках своих полномочий предложений по их устранению.

"Под эгидой совета планируется также организовывать мероприятия, встречи, ярмарки и выставки, как в Узбекистане, так и в Индии, поддерживать бизнес-инициативы в целях развития кооперации малых и средних предприятий двух стран", - отметили в пресс-службе Госкоминвестиций.

В частности, потенциальными сферами сотрудничества, по его словам, являются такие направления, как информационные и инновационные технологии, освоение и добыча минеральных ресурсов, в том числе, цветных и редких металлов, фармацевтика, химическая, пищевая и легкая промышленности, туризм, сотрудничество между банковско-финансовыми институтами.

Создание совета позволит направить усилия по укреплению двухстороннего сотрудничества в перспективных направлениях, расширяя круг вопросов, включенных в повестку обсуждений при заседаниях межправительственной комиссии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Россия наладят совместное производство
Бизнес 09:45
«Узагроэкспорт» о планах развития аграрной индустрии Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 29 сентября 14:03
Узбекистан может начать использовать полученные от угледобычи удобрения (Эксклюзив)
Бизнес 29 сентября 14:00
Узбекистан и Индия реализуют инвестпроекты на сумму в $3 млрд
Бизнес 29 сентября 12:33
Узбекистанцы приобрели 900 Chevrolet Spark в первый же день скидок
Бизнес 29 сентября 12:28
В Ташкенте впервые пройдет заседание Совета министров обороны государств СНГ
Узбекистан 29 сентября 12:14
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 октября
Бизнес 09:47
Узбекистан и Россия наладят совместное производство
Бизнес 09:45
В Казахстане стартуют учения "Поиск-2018" разведчиков стран ОДКБ
Казахстан 09:39
Ким Чен Ын заявил о желании развивать дружественные отношения с Китаем
Китай 09:33
Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов к конструктивным переговорам, служащим урегулированию армяно-азербайджанского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
ЕИБ предоставляет дополнительные средства для поддержки водных проектов в Грузии
Грузия 09:25
Бизнес-делегация Германии посетит Турцию – Эрдоган
Бизнес 09:24
Британский бизнес изложил Терезе Мэй приоритеты в переговорах по Brexit
Европа 09:17
Россияне занимают первое место среди туристов, посетивших Турцию в августе – министерство
Туризм 09:15