Узбекистан и Индия будут сотрудничать в добыче цветных и редких металлов

БАКУ /Trend/ - В Дели (Индия) создан Узбекско-индийский деловой совет. Соответствующее соглашение, как передаёт "Подробно.uz", подписано Конфедерацией индийской промышленности и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Деловой совет станет платформой для обсуждения и реализации потенциальных инвестиционных проектов в различных областях, будет способствовать продвижению товарооборота между двумя странами, развитию транспортного сообщения и расширению транзитных коридоров между странами. В его состав войдут предприниматели, представители торгово-промышленных палат двух стран.

Как отмечают стороны, совет должен способствовать выявлению возникающих барьеров на пути торгово-экономического сотрудничества и представлению в рамках своих полномочий предложений по их устранению.

"Под эгидой совета планируется также организовывать мероприятия, встречи, ярмарки и выставки, как в Узбекистане, так и в Индии, поддерживать бизнес-инициативы в целях развития кооперации малых и средних предприятий двух стран", - отметили в пресс-службе Госкоминвестиций.

В частности, потенциальными сферами сотрудничества, по его словам, являются такие направления, как информационные и инновационные технологии, освоение и добыча минеральных ресурсов, в том числе, цветных и редких металлов, фармацевтика, химическая, пищевая и легкая промышленности, туризм, сотрудничество между банковско-финансовыми институтами.

Создание совета позволит направить усилия по укреплению двухстороннего сотрудничества в перспективных направлениях, расширяя круг вопросов, включенных в повестку обсуждений при заседаниях межправительственной комиссии.

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