В Азербайджане будут поощрять добросовестных налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется внести поправки в налоговое законодательство, предусматривающие введение льгот для добросовестных налогоплательщиков.

Об этом во вторник на форуме под названием "Применение в Азербайджане новых стандартов бухгалтерского учета: Проблемы и перспективы", сказал заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства по налогам Азербайджана Ниджат Иманов.

«Существует разница между налогоплательщиками, ведущими прозрачный бухгалтерский учет и, в свою очередь, не делающими этого. Выявление этой разницы и внедрение льгот для добросовестных налогоплательщиков благотворно повлияет на уровень доверия между налоговыми органами и предпринимателями», - отметил Иманов.

Говоря об изменениях в налоговое законодательство, Иманов также сообщил, что в этой связи были подготовлены проекты по дальнейшему стимулированию безналичных расчетов в стране.

Ранее сообщалось, что до конца года в Азербайджане могут быть приняты новые поправки в налоговое законодательство.

Изменения, в том числе, нацелены на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования, пресечение уклонений от уплаты налогов.

Одним из предложений является введение единой ставки на доходы физлиц. Авторы законопроекта сделали основной упор на снижение налоговой нагрузки в этой области. В настоящее время подоходный налог в Азербайджане составляет 14 процентов, еще 26 процентов (22 процента - работодатель, три процента - работник) приходятся на социальные отчисления в Государственный фонд социальной защиты.

В настоящее время пакет предложений находится на рассмотрении правительства.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.