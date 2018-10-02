В Азербайджане будут поощрять добросовестных налогоплательщиков

2 октября 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется внести поправки в налоговое законодательство, предусматривающие введение льгот для добросовестных налогоплательщиков.

Об этом во вторник на форуме под названием "Применение в Азербайджане новых стандартов бухгалтерского учета: Проблемы и перспективы", сказал заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства по налогам Азербайджана Ниджат Иманов.

«Существует разница между налогоплательщиками, ведущими прозрачный бухгалтерский учет и, в свою очередь, не делающими этого. Выявление этой разницы и внедрение льгот для добросовестных налогоплательщиков благотворно повлияет на уровень доверия между налоговыми органами и предпринимателями», - отметил Иманов.

Говоря об изменениях в налоговое законодательство, Иманов также сообщил, что в этой связи были подготовлены проекты по дальнейшему стимулированию безналичных расчетов в стране.

Ранее сообщалось, что до конца года в Азербайджане могут быть приняты новые поправки в налоговое законодательство.

Изменения, в том числе, нацелены на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования, пресечение уклонений от уплаты налогов.

Одним из предложений является введение единой ставки на доходы физлиц. Авторы законопроекта сделали основной упор на снижение налоговой нагрузки в этой области. В настоящее время подоходный налог в Азербайджане составляет 14 процентов, еще 26 процентов (22 процента - работодатель, три процента - работник) приходятся на социальные отчисления в Государственный фонд социальной защиты.

В настоящее время пакет предложений находится на рассмотрении правительства.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан создает логистические центры в Ставропольском крае (Эксклюзив)
Бизнес 14:44
Оглашен ожидаемый объем поставок газа в рамках TANAP до конца 2018 года
Энергетика 14:21
Проект TAP реализован почти на 80%
Энергетика 13:50
Азербайджана и Россия построят совместный Санаторий «Источник» в двух курортах Северного Кавказа - замминистра РФ
Бизнес 13:32
Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 13:18
Названа самая популярная азербайджанская продукция на потребительском рынке России (Эксклюзив)
Бизнес 12:56
Лента новостей
IT-компания Азербайджана создаст портал открытых данных госведомств Кыргызстана
ИКТ 16:26
Азербайджан обеспечит бесперебойную поставку продуктов питания в Россию и Украину
Бизнес 16:21
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 16:11
5 кредитных предложений от Bank Respublika
Бизнес 16:06
Фонд развития предпринимательства Азербайджана огласил приоритетные направления финансирования
Бизнес 16:05
В Казахстане 10 млн людей получили электронные паспорта здоровья
Казахстан 16:00
Названы сроки начала коммерческой эксплуатации ресурсов второго спутника связи Азербайджана
ИКТ 15:57
Узбекистан и Кыргызстан успешно продолжают делимитацию границы
Узбекистан 15:54
Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики
В мире 15:52