Азербайджанский AccessBank объявил тендер на страховые услуги

БАКУ /Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, тендер обьявлен на Directors and Officers Liability и Bankers Blanket Bond (Electronic and computer crime включительно), Directors and Officers Liability и Third Part Liability.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями - 9 октября 2018 года.

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