В Азербайджане сокращают максимальный срок полномочий руководства банков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет сокращен максимальный срок полномочий членов Наблюдательного совета и Правления банков.

Этот вопрос нашел отражение в поправках в закон "О банках", которые были приняты на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу.

Согласно изменениям, члены Наблюдательного совета и Правления будут избираться максимум на трехлетний срок. Действующее законодательство предусматривает возможность находиться в должности члена Наблюдательного совета или Правления банка четыре года.

Вместе с тем, другие поправки расширяют полномочия Наблюдательного совета, позволяя им назначать членов аудиторского комитета и утверждать положение комитета. Члены комитета назначаются сроком на три года.

В настоящее время в Азербайджане действует 30 банков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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