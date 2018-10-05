Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники (Эксклюзив)

5 октября 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Удмуртия предлагает наладить в Азербайджане совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

По его словам, помимо совместного производства, Удмуртия также готова поставлять в прикаспийскую страну беспилотники.

На сегодня в Удмуртии работают 13 производителей БПЛА. В этом году производство начнет еще одно предприятие. На республику приходится около двух процентов всего производства беспилотников в мире.

В то же время, отметил Свинин, Удмуртия заинтересована поставлять в Азербайджан или совместно производить продукцию для нефтегазовой отрасли, продукты питания, мебель и IT-оборудование.

"Здесь все зависит от обоюдного интереса. Но даже если мы будем просто поставлять, например, IT-оборудование в Азербайджан, в стране должны быть люди, которые будут внедрять эти решения и обслуживать оборудование", - сказал он.

В целом же собеседник агентства отметил очень высокий интерес удмуртских предпринимателей работать в Азербайджане.

"В прошлом году мы отобрали пять приоритетных для сотрудничества стран. Азербайджан был в числе этих стран. Наш выбор мы сделали на основе опроса бизнеса. Предприниматели указали нам те направления, которые считают приоритетными", - сказал зампредседателя правительства.

Свинин также отметил, что Удмуртия уже поставляет в Азербайджан продукцию автомобилестроения, сельского хозяйства, лесной промышленности и мебель.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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