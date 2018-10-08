В Азербайджане подешевело золото

БАКУ /Trend/ - В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота восьмого октября подешевела по сравнению с пятницей на 2,3 маната, составив 2035,3165 маната, серебра - на 0,1433 маната, до 24,6487 маната, платины – на 9,5455 маната, до 1392,1385 маната, палладия – подорожала на 18,8445 маната, до 1816,9175 маната.
|
Название
|
08.10.18
|
05.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2035,3165
|
2037,62
|
Серебро
|
XAG
|
24,6487
|
24,792
|
Платина
|
XPT
|
1392,1385
|
1401,684
|
Палладий
|
XPD
|
1816,9175
|
1798,073
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов)
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