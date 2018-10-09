Тюменская компания поставила шесть вагонов картофеля в Азербайджан

9 октября 2018 13:40 (UTC+04:00)

ООО «Агрофирма КРиММ», одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменской области России, отгрузило первую в этом году партию картофеля в Азербайджан, сообщают российские СМИ.

Как отмечают СМИ, шесть вагонов картофеля уже отправлены в Азербайджан. Общий вес партии для закавказского рынка составил 372 тонны.

Перед отправкой продукция компании была подвергнута карантинному досмотру специалистами Управления Россельхознадзора. По итогам экспертизы карантинные объекты обнаружены не были.

Отметим, что в начале октября компания завершила сбор урожая. Валовый сбор картофеля составил 103 тысячи тонн.

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