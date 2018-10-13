Азербайджанские компании примут участие на выставках в Китае

БАКУ /Trend/ - В Бакинском бизнес-центре накануне состоялось очередное заседание Клуба экспортеров.

Как говорится в сообщении министерства экономики, на мероприятии, проведенном при поддержке министерства и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), были проведены обсуждения с представителями компаний, которые примут участие в «Китайской международной импортной выставке» и международной выставке вина Prowine China в китайском Шанхае.

Исполнительный директор клуба экспортеров Зохраб Гадиров рассказал о значимости работ, проводимых в зарубежных странах с целью продвижения бренда Made in Azerbaijan, а также проинформировал о выставках и других мероприятиях, проводимых в зарубежных странах с целью наращивания экспорта местной продукции. Было отмечено, что производимая в Азербайджане продукция пользуется большим спросом на зарубежных рынках, в особенности в Китае.

В ходе мероприятия состоялась презентация стендов Made in Azerbaijan, на которых во время «Китайской международной импортной выставки» и международной выставки вина Prowine China будет представлена местная продукция, а также были выслушаны предложения предпринимателей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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