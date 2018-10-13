Азербайджанские компании примут участие на выставках в Китае

13 октября 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском бизнес-центре накануне состоялось очередное заседание Клуба экспортеров.

Как говорится в сообщении министерства экономики, на мероприятии, проведенном при поддержке министерства и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), были проведены обсуждения с представителями компаний, которые примут участие в «Китайской международной импортной выставке» и международной выставке вина Prowine China в китайском Шанхае.

Исполнительный директор клуба экспортеров Зохраб Гадиров рассказал о значимости работ, проводимых в зарубежных странах с целью продвижения бренда Made in Azerbaijan, а также проинформировал о выставках и других мероприятиях, проводимых в зарубежных странах с целью наращивания экспорта местной продукции. Было отмечено, что производимая в Азербайджане продукция пользуется большим спросом на зарубежных рынках, в особенности в Китае.

В ходе мероприятия состоялась презентация стендов Made in Azerbaijan, на которых во время «Китайской международной импортной выставки» и международной выставки вина Prowine China будет представлена местная продукция, а также были выслушаны предложения предпринимателей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан направил экспортную миссию в Монголию
Бизнес 12 октября 14:43
В китайском Шанхае планируется открыть торговые и винные дома Азербайджана
Бизнес 10 октября 20:27
Азербайджанская продукция демонстрируется в Катаре (ФОТО)
Экономика 9 октября 12:43
Азербайджан и Италия готовят новое соглашение о взаимном поощрении инвестиций
Экономика 4 октября 15:27
ЕС окажет поддержку Азербайджану в усилении конкурентоспособности плодоовощного сектора (ФОТО)
Бизнес 2 октября 20:07
В Китае открылся Торговый дом Азербайджана (ФОТО)
Экономика 28 сентября 21:53
Лента новостей
Доля рынка ноутбуков в Азербайджане достигла 60%
ИКТ 10:17
Операционная система iOS увеличила рыночную долю в Азербайджане
ИКТ 10:15
В сельском хозяйстве приоритетом являются интересы народа Узбекистана - Шавкат Мирзиёев
Бизнес 10:11
В агропромышленный комплекс Казахстана привлечено более $4 млрд инвестиций
Экономика 10:10
В Баку оползневые массы сошли на асфальт (ФОТО)
Происшествия 10:10
Казахстан намерен возобновить экспорт зерна в Египет
Экономика 10:07
В оползневой зоне в Баку продолжается активность
Происшествия 10:07
Премьер Госсовета КНР: Китай поддержит восстановление Афганистана
Китай 09:45
Подразделения ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:36