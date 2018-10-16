Официальный курс маната к мировым валютам на 16 октября

16 октября 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября установлен на уровне 1,7 и 1,9673 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

16.10.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9673

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2111

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0463

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8009

1 бразильский реал

1 BRL

0.455

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1184

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1508

1 чешская крона

1 CZK

0.0762

1 чилийский песо

1 CLP

0.2513

1 китайский юань

1 CNY

0.2455

1 датская крона

1 DKK

0.2637

1 грузинский лари

1 GEL

0.6379

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.023

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2346

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0112

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1898

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7193

1 израильский шекель

1 ILS

0.4665

1 канадский доллар

1 CAD

1.308

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6076

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4092

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0901

1 молдавская лея

1 MDL

0.1002

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2084

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0207

1 польский злотый

1 PLN

0.4584

1 российский рубль

1 RUB

0.0259

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2344

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3763

1 турецкая лира

1 TRY

0.2937

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0608

100 японских иен

100 JPY

1.5174

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.116

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