Международный банк Азербайджана принял участие в ежегодном собрании МВФ и ВБ

БАКУ /Trend/ - 12-14 октября в регионе Нуса Дуа, расположенном на острове Бали, состоялось ежегодное собрание Международного валютного фонда (IMF) и Группы Всемирного банка. Международный банк Азербайджана, как крупнейший банк региона Южного Кавказа, также принял участие в собрании.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в собрании приняли участие представители ведущих финансовых институтов, частного сектора, неправительственных организаций и научные деятели с целью обсуждения текущего положения дел в глобальной финансовой системе и экономической картины мира. Также были затронуты такие темы, как социально-экономическое развитие, устранение бедности, глобальная торговля, человеческий капитал, цифровые решения в финансово-налоговой сфере и прочие. Были изучены возможности сотрудничества с целью построения эффективной совместной деятельности.

Принявший участие в собрании заместитель председателя правления, главный финансовый администратор Наби Алиев сказал: «Международный банк Азербайджана играет значимую роль в налаживании корреспондентских отношений, финансировании международной торговли и предоставлении клиентам доступа к широкому спектру банковских услуг в регионе. Банк наладил тесное сотрудничество с иностранными финансовыми институтами и глобальными платежными системами. Участие в подобных мероприятиях также служит расширению международного сотрудничества. С этой точки зрения, встреча в Индонезии прошла плодотворно».

По его словам, в рамках собрания были проведены встречи с руководством ряда ведущих финансовых институтов, в том числе с “Citi Group” и компанией “Lazard”, и обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.