Азербайджан предлагает Кыргызстану создать СП в сфере туризма

17 октября 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает Кыргызстану создать совместное предприятие в сфере туризма. С таким предложением, как передает агентство Tazabek, выступил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе 8-ой встречи министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Бишкеке.

Говоря о сотрудничестве между странами, замминистра также отметил хороший уровень взаимодействия в агросекторе.

По его словам, по итогам 2017 года Азербайджан инвестировал в экономику Кыргызстана 18,8 миллиона долларов, а Кыргызстан – за год вложил два миллиона долларов в экономику Азербайджана.

Напомним, что в Бишкеке сегодня проходит 8-я встреча министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В работе данной встречи принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Турции, Венгрии и Секретариата Тюркского совета.

Участники Совета обсуждают перспективы экономических отношений между странами, а также вырабатывают общую позицию по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества, которые были рассмотрены в ходе 6-го Саммита глав государств ССТГ третьего сентября 2018 года.

Накануне также состоялось 10-е заседание Рабочей группы по экономическому сотрудничеству с участием экспертов стран-членов ССТГ и Секретариата Тюркского совета.

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