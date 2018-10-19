В Азербайджане подорожало золото

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота, серебра и палладия в Азербайджане в пятницу повысилась, платина снизилась в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 19 октября подорожала по сравнению с четвергом на 6,137 маната, составив 2086,597 маната, серебра - на 0,0229 маната, до 24,8452 маната, палладия – на 11,152 маната, до 1835,2095 маната. Унция платины снизилась в цене на 4,0545 маната, до 1411,391 маната,
|
Название
|
19.10.18
|
18.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2086,597
|
2080,46
|
Серебро
|
XAG
|
24,8452
|
24,8223
|
Платина
|
XPT
|
1411,391
|
1415,4455
|
Палладий
|
XPD
|
1835,2095
|
1824,0575
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
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