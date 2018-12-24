Азербайджан и Россия предприняли очередной шаг в области экономического сотрудничества – Бочарников

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия предприняли очередной шаг по развитию экономического сотрудничества, сказал в понедельник на прошедшей в Баку пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, отвечая на вопрос Trend о результатах состоявшегося в Москве заседания межправительственной комиссии.

По словам посла, повестка дня межправкомиссии была весьма обширная и касалась конкретных дел, которые предстоит реализовать в предстоящие годы, в первую очередь, в 2019 году, в целях выполнения документов об экономическом сотрудничестве.

«Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству – это важнейший инструмент реального, практического продвижения наших торгово-экономических связей. Я могу озвучить некоторые направления, которые обсуждались в ходе заседания комиссии. Темы, которые самым активнейшим образом обсуждались, вначале на экспертном уровне, затем на уровне министров это – сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере сельского хозяйства, пищевой безопасности, промышленности, транспортной и гуманитарной сферы. Были поставлены конкретные задачи. Это действительно новый шаг вперед», - сказал Бочарников.

Напомним, что 14 декабря в Москве состоялось 17-е заседание Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией. В заседании приняли участие делегации под руководством сопредседателей Государственной комиссии - министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра экономического развития России Максима Орешкина.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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