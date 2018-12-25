Создан узбекско-индийский центр развития предпринимательства

25 декабря 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Торгово-промышленной палате Узбекистана 24 декабря состоялось торжественное открытие «Узбекско-индийского центра развития предпринимательства», передаёт во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

На открытие приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, директор Института развития предпринимательства Индии Сунил Шукла и чрезвычайный и полномочный посол Индии в Узбекистане Винод Кумар.

Центр создан с целью внедрения современных технологий и методов переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере предпринимательства, развития интеграционных связей науки и производства на уровне передовой международной практики и стандартов, содействия развитию инновационной деятельности, создания условий эффективного взаимодействия научных исследователей с промышленностью и субъектами предпринимательства, обеспечения трансфера результатов научно-исследовательских работ и т.д.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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