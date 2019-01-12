Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики - депутат

БАКУ /Trend/ - Минувший 2018 год оказался весьма удачным для азербайджанской экономики. Об этом казал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Руфат Гулиев.

По словам депутата, в 2018 году Азербайджан определил развитие малого и среднего бизнеса в качестве одного из приоритетов.

«В минувшем году в Азербайджане была введена категория «микробизнес», что является важным шагом. В дальнейшем будут введены определенные привилегии для развития микробизнеса. Реформы еще не завершены, они продолжаются, углубляются и расширяются», - сказал Гулиев, отметив, что целью реформ является – создание устойчивого класса микро, мелких и средних предпринимателей.

Депутат отметил, что малый бизнес является важной частью экономики всех развитых стран.

«Например, удельный вес продукции и услуг, производимой малым и средним бизнесом, достигает 70 процентов ВВП в Японии и США, а в Европе до 65 процентов. Азербайджан сегодня, под руководством Президента Ильхама Алиева взял курс на развитие и расширение малого и среднего бизнеса. В ближайшее время, возможно доведение до 50 процентов доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны», - сказал Гулиев.

По мнению депутата, открытие в 2018 году 118 тысяч рабочих мест в Азербайджане связано с улучшением бизнес-климата, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Можно с уверенностью сказать, что с каждым годом бизнес-климат в Азербайджане будет становиться более благоприятным. Помимо этого, Азербайджан реально решили вопросы финансовой системы, связанные с валютными поступлениями и ростом валютных резервов. Это очень отрадно, что валютные резервы Азербайджана в 2018 году достигли 45 миллиардов долларов США», - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что авторитетный мировой финансовый институт – Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6 процента, добавив, что в 2018 году рост экономики Азербайджана составил 1,4 процента.

«Если у них такой прогноз, значит, они благоприятно оценивают возможности азербайджанской экономики. Залог успеха 2019 года опирается на то, что было создано и развито в 2018 году. Курс, взятый на отход от нефтяной сферы в направлении развития ненефтяного сектора углубляется и расширяется и уже ощущаются плоды этой работы, в частности, в изменении удельного веса ненефтяного сектора в общем экспорте», - сказал депутат, добавив, что в Азербайджане сокращается наличный оборот, увеличивается доля безналичных расчетов, что способствует повышению прозрачности экономики и является положительным макроэкономическим фактором.

В заключении депутат отметил, что в Азербайджане также развивается сельское хозяйство с достаточно хорошими темпами, что позволяет снизить валютные расходы страны на импорт продукции.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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