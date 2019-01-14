Значительно вырос экспорт товаров через иранский порт Астара

БАКУ /Trend/ - С 21 марта по 21 декабря 2018 года (девять месяцев 1397 года по иранскому календарю) экспорт товаров из порта Астара в Иране составил 95 тысяч тонн, что на 85 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал в интервью агентству IRNA начальник Управления портов и мореходства Астаринского района Ирана Киянуш Амири.

По его словам, в целом, в первалке грузов участвовали 77 судов. За указанный период в порт было поставлено продукции на 49,78 тысяч тонн, а из порта выгружено - на 95 тысяч тонн. Перевалка грузов через порт выросла на два процента по сравнению с девятью месяцами предшествовавшего года.

Как отметил Амири, основными грузами, поставляемыми через порт, являются строительные материалы и продукция химической промышленности, в частности, полиэтилен, древесина, цемент, керамика, строительный гипс, гранитные камни и другие.

(Автор: Эльнур Багышов)

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