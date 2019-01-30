Социальный проект Bank Respublika удостоен "Национальной премии по КСО"

30 января 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29 января в Бакинском Конгресс Центре состоялся впервые организованный в Азербайджане Гала-вечер конкурса «Национальная премия по КСО 2018», проведенный со стороны Национальной Конфедерации предпринимателей Азербайджана, компании PRAKTIV PR и Общественного объединения международных связей и исследований «Евразия», сообщает в среду Trend со ссылкой на Bank Respublika.

В конкурсе приняли участие проекты, проведенные за последние два года со стороны компаний, работающих в разных секторах страны: образование, банковское дело, здравоохранение, операторы мобильной связи и страховые компании. Победители были определены комиссией, состоящей из представителей министерства экономики, министерства образования, Государственного комитета по делам семьи, женщин, детей, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других государственных учреждений.

Bank Respublika, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных проектов в области социальной, образовательной, финансовой грамотности, был удостоен «Национальной премии по КСО» за социальный проект «ŞƏN çərŞƏNbə», который был реализован в прошлом году накануне праздника Новруз в детских домах и школах-интернатах разных регионов нашей страны!

В рамках проекта сотрудники банка каждый вторник организовывали праздничное веселье с участием Косы и Кечала, а также раздавали подарки детям из детских домов в Шеки, Лянкяране и Гяндже.

Реализация проектов по поддержке детей-сирот, спорта, культуры и образования будет продолжена в рамках программы корпоративной социальной ответственности в 2019 году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook или по номеру 144

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