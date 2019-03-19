Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Конференция «Argus минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе» прошла 14—15 марта в Баку, сообщает во вторник Trend.

Более 200 представителей из 90 компаний и 23 стран приняли участие в мероприятии. На конференции поднимались вопросы производства, направлений сбыта, логистики и другие актуальные проблемы вопросы рынка минеральных удобрений региона.

Генеральным партнером конференции стала компания SOCAR. Мероприятие прошло при поддержке компаний «Еврохим Трейдинг Рус», Transvostok Group, Dreymoor Fertilizer Overseas, Pace Group, Wondernet Express и ГМЗ (Лермонтов).

С приветственными словами к участникам конференции обратились Михаил Дубик, глава Argus в Росси, странах СНГ и Балтии, и Ровнаг Абдуллаев, президент SOCAR. Ровнаг Абдуллаев отметил успешный опыт сотрудничества Argus и SOCAR в организации совместных мероприятий, которые оказывают положительное влияние на экономику не только Азербайджана, но и региона в целом.

В первой сессии выступил Хаял Джафаров, директор завода SOCAR Carbamide, который представил общую информацию о заводе: этапах его строительства, мощностях и перспективах реализации продукции. В частности, он отметил, что мощность завода превышает потребности внутреннего рынка Азербайджана, что позволит экспортировать значительную часть произведенной продукции в соседние страны. «Турция в настоящее время является ключевым импортером азотных удобрений. Кроме того, в качестве рынков сбыта рассматриваются страны черноморского и средиземноморского бассейнов,» — заявил Джафаров.

В первой сессии также выступили Френсис Уолмер, глава департамента консалтинга по рынку удобрений Argus, представившая обзор мирового рынка удобрений, и Татьяна Гребенникова, глава департамента маркетинга «Еврохим Трейдинг Рус», рассказавшая о спросе на удобрения со стороны стран каспийско-черноморского региона.

Вторая сессия конференции была посвящена вопросам производства минеральных удобрений.

С обзором мирового рынка фосфорных и калийных удобрений выступил Оливер Хатфилд, вице-президент по развитию бизнеса удобрений Argus.

Андрей Барбашин, научный сотрудник Аграрного центра факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал о формировании и развитии рынка минеральных удобрений в Центральной Азии. Резюмируя, он отметил, что из Центральной Азии в перспективе будут экспортироваться крупные объемы минеральных удобрений, однако вопрос логистики остается наиболее острым.

Вопросы логистики были также освящены в докладе Мурата Аннамырадова, управляющего директора SA Global Trading, который рассказал об экспортном потенциале Туркменистана на рынке удобрений.

В третьей сессии, посвященной рынкам сбыта минеральных удобрений из Каспийского региона и Центральной Азии, выступили представители компаний Transvostok Group, Tracia Trading и Anagro.

Ион Немеренко, генеральный директор Tracia Trading, представил доклад о рынке удобрений Румынии, в котором отметил, что из-за недостаточных объемов местного производства и тенденций роста внутреннего потребления открываются новые возможности для импорта продукции из соседних стран.

Мария Беззубова, управляющий партнер Anagro, представила обзор агрохимического комплекса Украины и Турции. В своем докладе Мария указала на то, что уровень потребления удобрений в обеих странах растет, однако его динамика будет зависеть от ряда политико-экономических факторов. При этом продолжится диверсификация поставок импортных партий в регионе.

Последняя сессия первого дня конференции была посвящена вопросам транспортно-логистической инфраструктуры региона.

О планах развития и перспективах перевалочного комплекса Pace в порту Поти рассказал Ираклий Кервалишвили, учредитель компании Pace. Джалол Авезов, финансовый директор Wondernet Express, рассказал о новых возможностях транспортировки удобрений через Транскаспийский коридор. Сессия завершилась докладом Рифата Султанзаде, ведущего специалиста по развитию бизнеса SOCAR Marketing and Operations, который представил новый взгляд на развитие транспортных маршрутов Каспийско-Черноморского региона.

В ходе второго дня конференции участники посетили недавно запущенный завод по производству аммиака и карбамида SOCAR Carbamide. Была проведена обзорная экскурсия по территории завода, делегаты посетили диспетчерскую часть предприятия, а также зоны хранения и упаковки продукции. Участники конференции отметили высокий уровень автоматизации процессов на заводе и хорошие перспективы для реализации продуктов.

Благодарим всех участников конференции «Argus минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе». До встречи на новых мероприятиях Argus!

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