Узбекистан и ОАЭ договорились о проектах на $10 млрд

БАКУ /Trend/ - В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Эти договоренности были достигнуты после встречи президента Узбекистана с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайаном в Абу-Даби.

"Принято совместное заявление между Узбекистаном и ОАЭ. Стороны обменялись подписанными документами о сотрудничестве в областях инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования. Сообщено, что в целом в рамках визита достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов", - сообщает пресс-служба.

В ходе переговоров Шавкат Мирзиёев отметил, что ОАО за короткий по меркам истории срок - пятьдесят лет - сотворили "чудо" в пустыне: страна превратилась в один из мировых центров экономики, инноваций, торговли, финансов и туризма.

"Положительно оценены результаты третьего заседания узбекско-эмиратской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 12 марта текущего года в Ташкенте", - отмечается в материале.

В прошлом году торговый оборот между странами составил почти 400 миллионов долларов. Перед комиссией поставлена задача в ближайшие годы довести этот показатель до одного миллиарда долларов, увеличить поставки товаров, реализовать совместные проекты по переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

Также на переговорах отмечалось, что введение безвизового режима для граждан ОАЭ будет способствовать не только развитию туризма, но и дальнейшей активизации торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между странами.

Мухаммад бин Заид Аль Нахайан, в свою очередь, высоко оценил проводимые в Узбекистане преобразования по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и укреплению международного авторитета страны.

Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и ОАЭ были установлены 25 октября 1992 года. На сегодня в Узбекистане действуют 107 предприятий с участием эмиратских инвестиций и 28 представительств фирм и компаний страны. Они занимаются в основном производством текстиля, стройматериалов, консервов, полиграфической продукции, оптовой торговлей, оказанием услуг.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.