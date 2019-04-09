Открытие Центра DOST в Баку ожидается в ближайшее время - минтруда

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время ожидается открытие первого Центра устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) в Ясамальском районе Баку.

Об этом, как сообщает Trend сказал заместитель директора департамента анализа и статистики агентства DOST Шахин Зульфугаров на III региональном форуме «Роль предпринимательства в развитии регионов», проходящем в Агстафинском районе и организованном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

По словам Зульфугарова, создание центров DOST позволит собрать в едином месте все услуги министерства труда и социальной защиты населения.

"Центры DOST создаются с целью предоставления государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная социальная помощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур», - сказал он.

Замдиректора отметил, что проект DOST реализуется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая нацелена на оперативное предоставление услуг в сфере труда и социальной защиты населения.

В форуме приняли участие руководители органов исполнительной власти различных регионов, представители министерства по налогам, Государственного таможенного комитета, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Агентства пищевой безопасности, Государственного рекламного агентства и Центра анализа экономических реформ и коммуникации, а также предприниматели регионов.

Отметим, что в 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST: пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах страны.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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