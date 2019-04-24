Азербайджан перейдет на новую модель е-правительства

БАКУ /Trend/ - В период с 2020 по 2025 годы Центр развития электронного правительства Азербайджана планирует перейти с текущей модели "one stop shop" на новую модель электронного правительства "none stop shop". Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал журналистам директор Центра Фариз Джафаров.

По словам Джафарова, особенность данной модели заключается в том, что все необходимые услуги будут оказываться на базе единой инфраструктуры электронного правительства беспрерывно. Система будет способна обрабатывать большое количество данных для ускорения и улучшения качества предлагаемых услуг.

В Центре развития электронного правительства за прошедший год своей деятельности разработано свыше 40 проектов, охватывающих различные направления услуг: E-Gov, AsanFinans, AsanLogin, AsanVisa, AsanPay, AsanWi-Fi, E-Tender и другие проекты.

Говоря о текущих работах центра, Джафаров отметил, что предоставляющий более 400 видов услуг портал е-правительства (e-gov.az) является большой системой, которая в свою очередь состоит из интегрированных подсистем, относящихся к различным сферам: коммунальная, аграрная, социальная, национальное пространство. Эти подсистемы объединяют в себе множество различных структур. Например, все коммунальные услуги будут находиться в единой коммунальной системе для облегчения и ускорения работы граждан. В рамках нового подхода работы с клиентами, будет создан единый код абонента, единая услуга, единый подход оператора.

В единой социальной системе находится, в первую очередь, министерство социальной защиты и труда Азербайджана. В систему, позволяющую обмениваться необходимой информацией между структурами, были интегрированы также другие госструктуры этой сферы.

Системы национального пространства и аграрной сферы будут включать в себя все структуры, которые функционируют в аграрном, земельном, водном, воздушном, экологическом и других секторах.

По словам директора, была проделана большая работа по цифровизации и переносе документов в базу данных портала.

Как отметил Джафаров, после цифровизации наступил период реактивных услуг, который состоит в предоставлении услуг различных структур при запросе граждан.

В настоящее время наступил период проактивных услуг, когда услуги предоставляются без запроса граждан. Например, при рождении ребенка государство оповестит родителей о том, что нужно получить свидетельство о рождении без обращения самих граждан. Система позволяет зарегистрировать новорожденного ребенка и, в скором времени, будет оформлено свидетельство о рождении. Также при истечении срока паспорта и других документов, граждане будет оповещены об этом.

Также директор отметил успех AsanVisa, рассказал о предоставлении миллионной визы иностранному гражданину.

Проект AsanFinans включает в себя интернет-банкинг, который позволяет быстро осуществлять банковские операции клиентов, а также предоставлять документы в электронной форме посредством системы идентификации граждан по индивидуальному идентификационному номеру (FIN). Более 24 компаний, включая банки и НБКО, интегрировались в данную систему, идет процесс подключения других банков, НБКО.

Особенность уникального проекта AsanLogin, по словам Джафарова, заключается в том, что при регистрации в данном портале, осуществляется доступ ко всем другим порталам.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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