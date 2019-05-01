Орхан Мамедов: Создание Домов МСБ расширит круг оказываемых бизнесу услуг (ФОТО) (версия 6)

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БАКУ /Trend/ - Создание Домов малого и среднего бизнеса (МСБ) расширит круг оказываемых бизнесу услуг.

Об этом в ходе презентации проекта «Дом МСБ» сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, сообщает в среду Trend.

«Ранее было проведено первое собрание Координационной группы, действующей при Агентстве развития малого и среднего бизнеса, и состоящей из полномочных представителей госструктур. Были проведены плодотворные обсуждения, выдвинуты предложения по повышению эффективности в сфере координации политики развития МСБ, а также предстоящим задачам в сфере создания Домов МСБ. Считаю, что совместное сотрудничество в рамках такого формата внесет значительный вклад в реализацию курса реформ Президента Ильхама Алиева», - сказал Мамедов.

По словам председателя Агентства, развитие сектора МСБ стало отдельным направлением государственной политики по развитию современной экономики, которому придается особое значение: «Развитие этого сектора в стране, демонстрирующей тенденцию устойчивого развития, всегда было в центре внимания стратегии развития, осуществляемой под руководством главы государства, и в рамках принятых за прошлые годы Госпрограмм были осуществлены системные меры. В результате таких важных мер как создание правовой базы развития предпринимательства и применение современных организационных моделей поддержки этой работы, достигнуты значимые результаты, частный сектор занял важную позицию в развитии ненефтяного сектора, занятости, во внешней торговле. Роль предпринимателей в обществе выросла, они стали активной поддерживающей силой курса экономических реформ».

Мамедов подчеркнул, что в сфере роста сектора малого и среднего бизнеса в экономике страны существует большой потенциал: «Следует учесть, что приоритеты устойчивого развития выдвинули перед этой сферой новые требования. Создание Агентства по развитию МСБ и документы, подписанные главой государства по обеспечению его деятельности, являются еще одним показателем внимания, оказываемого этой сфере, и охватывают вопросы, которые приведут к коренным переменам в развитии сектора МСБ. Миссия Агентства заключается в повышении эффективности системы регулирования МСБ, обеспечении многочисленных механизмов поддержки удобного выхода к ним предпринимателей, устойчивого развития этого сектора на основании защиты интересов субъектов бизнеса. Главная задача Агентства – превратить структуру в носителя такой важной миссии как друг предпринимателя. Несмотря на небольшой срок со дня создания, Агентство осуществило важные меры, направленные на реализацию этой миссии, выполнение важных поручений главы государства, приступило к реализации ряда стратегических проектов».

Председатель правления добавил, что новый законопроект «О развитии малого и среднего бизнеса», подготовленного по укреплению законодательной базы развития малого и среднего бизнеса, стало важной инициативой с точки зрения создания правовых основ этого сектора на первом этапе: «Проект обсуждался на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, экономической политике, промышленности и предпринимательству с участием представителей международных организаций, общественных объединений. В законопроекте отражены основные элементы стратегического курса, определенного Президентом Азербайджана в целях развития предпринимательства. В частности, проект предусматривает новые механизмы как то - создание единого реестра субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, оказание услуг от имени государства посредством единых электронно-информационных систем, создание благоприятных условий для участия субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в государственных закупках, формирование поддерживающей предпринимателей инфраструктуры, организация в едином пространстве государственных услуг для субъектов бизнеса. Наряду с этим подготовлены проекты более 10 нормативно-правовых актов, поощряющих деятельность МСБ в стране со стороны Агентства, и предусматривающих различные механизмы поддержки государства, которые в настоящее время согласовываются с государственными структурами».

Мамедов особо отметил поправки, внесенные в Налоговый кодекс по созданию новых организационных моделей поддержки и стимулирования деятельности МСБ: «Поправки, внесенные для создания кластеров МСБ, развития стартапов и стимулирования этих работ окажет ощутимое положительное влияние на развитие МСБ, реализацию его инновационного потенциала».

Председатель правления Агентства добавил, что организация работы Агентства на уровне поставленных требований сопровождается применением новых моделей управления. В этом контексте началось создание сети «Друг малого и среднего бизнеса», служащего реализации стратегического курса Президента страны «Государство – лучший партнер для предпринимателя».

«Работа Агентства в регионах заключается в тесном сотрудничестве с предпринимателями на основании их требований посредством сети «Друг малого и среднего бизнеса». В сентябре прошлого года во время открытия с участием главы государства промышленного квартала в Масаллинском районе стала функционировать первая структура «Друг МСБ». За короткое время эта работа была организована в 12 административно-территориальных единицах страны – Хачмазе, Сиязань-Шабране, Губе, Гусаре, Евлахе, Физули, Габалае, Абшероне, Гяндже, Сумгайыте и Баку. Деятельность «Друзей МСБ» направлена на создание новых объектов МСБ, на реализацию потенциала развития региона посредством развития существующих объектов. Другое важное направление «Друзей МСБ» - оказание многочисленной поддержки объектам МСБ. Находясь в тесной связи с предпринимателями, «Друзья МСБ» посредством опросов будут изучать потребности их развития. Сеть «Друзья МСБ» планируется создать во всех городах и районах страны», - отметил Мамедов.

Председатель правления Агентства сказал, что государственные услуги высокого качества играют важную роль в деятельности предпринимателей: «Наряду с социальными целями эффективные государственные услуги оказывают влияние на создание благоприятно инвестиционной среды, развитие бизнеса и стимулирование широкого участия граждан в экономической жизни Азербайджана».

Председатель правления Агентства подчеркнул, что с одной стороны, «Дома МСБ» оперативно и в прозрачном режиме предоставят предпринимателям все необходимые разрешения по принципу «единого окна», с другой стороны - в этих «Домах» предпринимателям окажут поддержку и консультации в различных направлениях. На следующем этапе эти услуги будут осуществляться через электронную платформу – «е-Дом МСБ", и реализовываться по принципу non-stop-shop».

Орхан Мамедов выразил уверенность в том, что «Дома МСБ» будут представлены миру как новый инновационный бренд Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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