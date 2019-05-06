PwC Азербайджан выступил премиум спонсором мероприятия "AHK-Impuls"

6 мая 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второго мая 2019 года PwC Азербайджан выступил премиум спонсором мероприятия "AHK-Impuls", организованного в конференц-центре Hyatt Германо-Азербайджанской Торговой Палатой (AHK Азербайджан) для компаний-членов торговой палаты, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Менеджер департамента аудита систем и бизнес-процессов Отабек Сидиков выступил с речью на тему «Три Линии Обороны для Эффективного Управления», уделив особое внимание тому, как сделать управление более эффективным и безопасным. После своего выступления Отабек Сидиков ответил на несколько вопросов членов AHK.

В качестве почетного гостя на вечере с речью “Экономические перспективы Азербайджана” выступил Менеджер Всемирного Банка по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

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