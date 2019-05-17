США инвестировали миллиарды долларов в экономику Азербайджана – министр (версия2)

17 мая 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня США инвестировали в экономику Азербайджана 13,6 миллиарда долларов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и США в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан, в свою очередь, инвестировал 8,2 миллиарда долларов в экономику США.

"Основными темами сегодняшнего заседания будут торговля, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, транзит, логистика, интеллектуальная собственность", - сказал Шарифов.

"Я рад сообщить, что спустя семь лет перерыва, деятельность межправительственной комиссии восстановлена", - сказал он.

Далее министр финансов сказал, что товарооборот между странами в 2018 году составил 860 миллионов манатов, добавив, что 530 миллионов из них пришлись на экспорт Азербайджана в США.

По словам министра, уровень сотрудничества между странами не соответствует существующему потенциалу.

Министр сказал, что есть ряд факторов, мешающих развитию экономических отношений между странами.

Одним из них, по словам Шарифова, является 907-я поправка, которая ограничивает торговые отношения между двумя США и Азербайджаном.

"Надеемся, что правительство США будет работать в направлении отмены данной поправки", - сказал он.

Другим фактором, мешающим развитию отношений между странами, как отметил Шарифов, является продолжающаяся около 30 лет оккупация азербайджанских земель со стороны Армении.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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