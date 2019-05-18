Moody's: Реализуемые реформы еще больше укрепят чистые кредитные позиции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Текущие фискальные реформы еще больше укрепят и без того существенные чистые кредитные позиции Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в отчете Moody's Investors Service о текущем состоянии экономики Азербайджана.

В числе таких реформ агентство отметило новое бюджетное правило и стратегию по управлению государственным долгом. В частности, Moody's отмечает, что новое бюджетное правило, при эффективном применении его дискреционных и контрциклических положений, также поддержит экономическую стабильность страны. Тем не менее, экономическая выгода от этого проявится со временем, на фоне того, как доверие бизнеса и потребителей к эффективности фискальной политики будет расти.

Как отмечается, суверенный кредитный профиль Азербайджана поддерживается значительными и растущими активами. Так, активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на конец марта 2019 года составили 40,3 миллиарда долларов, что на 12,5 процента выше, чем на конец декабря 2017 года, и примерно в 1,7 раза превышает сумму прямого госдолга и и гарантий на конец 2018 года.

По сравнению с другими производителями углеводородов, имеющими аналогичный рейтинг, Азербайджан имеет значительные объем чистых суверенных активов (стоимость активов за вычетом госдолга) с удельным весом в 53 процента ВВП, говорится в отчете.

Агентство ожидает, что этот показатель будет расти и дальше, чему будут способствовать фискальные реформы правительства.

Говоря о реформах, Moody's также упомянуло принятые в декабре 2016 года стратегические дорожные карты. По мнению аналитиков агентства, среди направлений, охватываемых дорожными картами, наибольший потенциал для диверсификации имеют сферы туризма, транспорта и логистики.

(Автор: Азад Гасанли)

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