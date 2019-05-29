Банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в реализации синдицированных кредитов

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) выразил заинтересованность в выдаче синдицированных кредитов. Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка Евгений Кирин на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти текущего года.

По словам председателя, ведутся переговоры с различными компаниями о выдаче синдицированных кредитов. Председатель отметил, что подобные кредиты являются одним из основных драйверов роста экономики.

Председатель сказал, что банк рассматривает варианты финансирования крупных проектов путем синдицированных кредитов с несколькими банками Азербайджана, а также путем кредитования от материнского банка.

Кирин отметил, что в случае выдачи синдицированного кредита, размер кредитования охватывает десятки миллионов манатов, в случае выдачи кредитов от материнского банка - от 50 до 100 миллионов долларов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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