В Азербайджане будут созданы условия для обслуживания карт “Мир”

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время будет запущена реализация обслуживания карт российской платежной системы “Мир”.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти текущего года.

Как отметил председатель правления, в России значительную долю эмиссии карт занимает карта национальной платежной системы “Мир”. С учетом увеличения эмиссии карт на российском рынке и принимая во внимание рост потока российских туристов в Азербайджан, который в прошлом году достиг уровня в 850 тысяч человек, возникла потребность в обслуживании карт “Мир” в Азербайджане.

Данный проект, по словам Кирина, нацелен на удобство проведения денежных операций российских туристов в Азербайджане. Председатель отметил, что это также будет выгодно азербайджанской стороне ввиду прибыльности и спроса данного проекта.

Председатель правления отметил, что проект на данный момент находится на стадии согласования с финансовым регулятором Азербайджана [Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана]. Председатель выразил надежду на скорейшее решение данного вопроса, и проект будет реализован.

Отметим, что АО “Национальная система платежных карт” (НСПК) была создана в России в 2014 году. Был создан центр для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также был осуществлен выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

По заявлению главы НСПК Владимира Комлева, на сегодняшний день выпущено 59,5 миллиона карт "Мир", что составляет 20 процентов от общего объема эмиссии. Из 59,5 миллиона карт "Мир" – дебетовые и кредитные карты, карты с функцией бесконтактной оплаты, социальные, кампусные, транспортные, а также кобейджинговые карты, на которых "записаны" две платежные системы ("Мир" и одна из международных платежных систем), что позволяет расплачиваться ими в любой точке мира за рубежом.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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