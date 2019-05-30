Международный банк Азербайджана и "Газпромбанк" подписали соглашение о сотрудничестве

30 мая 2019 21:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 30 мая 2019 года, в ходе выставки «Нефть и газ Каспия» "Газпромбанк" и Международный банк Азербайджана (МБА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Со стороны МБА документ подписал председатель правления Аббас Ибрагимов, со стороны "Газпромбанка" – заместитель председателя правления Алексей Белоус, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленности, сельское хозяйство, транспорт и связь.

Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах России и Азербайджана. Ожидается, что Банк МБА-Москва - дочерняя структура МБА в России - также примет участие в ряде совместных проектов с "Газпромбанком".

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил, что банк придает большое значение развитию отношений с иностранными финансовыми институтами: «Мы постоянно расширяем наши связи с международными партнерами и всегда стараемся оценить новые возможности для сотрудничества. Азербайджан и Россия имеют широкие экономические и торговые отношения, и мы надеемся, что партнерские отношения и совместные проекты между МБА и "Газпромбанком" внесут свой вклад в их дальнейшее развитие».

Заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Белоус отметил: «Азербайджан – одна из динамично развивающихся стран СНГ, с которой "Газпромбанк" связывают многолетние деловые и дружественные отношения. Реализация совместных с МБА масштабных проектов финансирования позволит обмениваться накопленной экспертизой и даст новый импульс развитию республики».

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