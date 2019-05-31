Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг €6 млрд

31 мая 2019 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг шести миллиардов евро за последний год.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари на мероприятии по случаю 73-й годовщины провозглашение Итальянской Республики. По его словам, Италия остается главным торговым партнером Азербайджана.

Говоря об экономическом сотрудничестве между двумя странами, он особо подчеркнул проект Трансадриатического газопровода (TAP).

"Реализация проекта TAP идет по графику. Строительство микротуннеля в рамках проекта было завершено в апреле. Азербайджанский газ по этому трубопроводу будет транспортирован в Европу с 2020 года"- сказал Массари.

Посол также отметил, что в прошлом году были совершены многочисленные визиты на высоком уровне между двумя странами. Кроме того, посол отметил, что встреча межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 18 сентября этого года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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