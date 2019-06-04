Компании Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

4 июня 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АО «Узбекгидроэнерго» и российская компания «Силовые машины» подписали международный договор о сотрудничестве, который послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу «Узбекгидроэнерго».

Подписание состоялось в ходе встречи руководства АО «Узбекгидроэнерго» с делегацией российской компании «Силовые машины» во главе с генеральным директором Тимуром Липатовым, проведенной в рамках визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации инвестиционных проектов.

Компания «Силовые машины» - глобальная энергомашиностроительная компания. Обладает опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

АО «Узбекгидроэнерго» имеет положительный опыт в эксплуатации оборудования произведенной данной компанией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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