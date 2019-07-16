Заработало соглашение по развитию сотрудничества между Ташкентом и Минском

БАКУ /Trend/ - Межправительственное соглашение Узбекистана и Беларуси, подписанное в Ташкенте 13 сентября 2018 года вступило в силу, сообщает Trend во вторник со ссылкой на узбекские СМИ.
Согласно информации СМИ, данное соглашение обеспечит развитие системы содействия взаимной торговле. Участникам внешнеэкономической деятельности предоставят приоритетное оформление в пунктах назначения и упростят таможенные формальности.
Напомним, в сентябре 2018 года состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан, по итогам которого был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, а премьер-министры утвердили план мероприятий по развитию сотрудничества.
Ожидается, что форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет 29-30 июля этого года в Беларуси.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @nargiz_sadikh
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.