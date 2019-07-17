Граждане Азербайджана в Турции увеличили покупку недвижимости

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 531 объектов недвижимости, что на 117 объектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили Trend в среду в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.
Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае – 90. В свою очередь в июне текущего года было приобретено 67 объектов недвижимости, что на 15 меньше по сравнению с июнем 2018 года.
Отметим, что в июне 2019 года в Турции были проданы 61 355 тысяч объектов недвижимости, что на 48,6 процента меньше по сравнению с июнем 2018 года.
В июне 2019 года иностранцам в Турции были проданы 2689 объектов недвижимости, что на 30,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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