Граждане Азербайджана в Турции увеличили покупку недвижимости

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 531 объектов недвижимости, что на 117 объектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Trend в среду в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае – 90. В свою очередь в июне текущего года было приобретено 67 объектов недвижимости, что на 15 меньше по сравнению с июнем 2018 года.

Отметим, что в июне 2019 года в Турции были проданы 61 355 тысяч объектов недвижимости, что на 48,6 процента меньше по сравнению с июнем 2018 года.

В июне 2019 года иностранцам в Турции были проданы 2689 объектов недвижимости, что на 30,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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