Узбекистан почти вдвое увеличил производство автомобилей

22 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
UzAuto Motors рассказал о поставках автомобилей в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 08:31
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
В мире 21 июля 01:53
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
В мире 20 июля 23:27
В Узбекистане обсудили планы ускорения строительства газопровода Центральная Азия – Китай
Энергетика 20 июля 18:06
Узбекский "Нефтегазинвест" продлевает тендер на приобретение вездеходов
Тендеры 20 июля 12:33
Грузия будет строить подземное газохранилище
Энергетика 20 июля 12:33
Лента новостей
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 июля
Финансы 09:49
На ряде территорий Баку будут кратковременные перебои в электроснабжении
Общество 09:40
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Маск: SpaceX могло бы и не существовать, если бы не высадка человека на Луну
Другие страны 09:25
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 09:15
Туркменистан развивает сотрудничество с РФ и Израилем в сфере медицины
Туркменистан 09:10
Туркменистан направит в Афганистан гуманитарную помощь
Туркменистан 09:06
Туркменистан готовится к деловым переговорам с Бахрейном
Туркменистан 09:02