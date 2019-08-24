Соглашение между Узбекистаном и ОАЭ об освобождении от виз вступило в силу

24 августа 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Протокол о сотрудничестве между Правительством Узбекистана и Объединённых арабских эмиратов о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований, вступил в силу 23 августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Документ был подписан 25 марта 2019 года в Абу-Даби в ходе официального визита президента Узбекистана в ОАЭ.

Им регламентируется предоставление владельцам дипломатических паспортов – гражданам Узбекистана и ОАЭ права въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без оформления виз сроком до 90 дней.

С учетом интенсификации двустороннего сотрудничества с ОАЭ Протокол способствует оперативному решению организационных вопросов в ходе взаимных поездок официальных представителей–владельцев дипломатических паспортов двух стран.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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