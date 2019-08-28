Узбекистан присоединился к еще двум конвенциям МОТ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан присоединился к еще двум международным документам, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерства юстиции Узбекистана.

Документы о присоединении к международным конвенциям пописал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с законами, подписанными президентом 27 августа 2019 года, ратифицированы конвенция № 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве (Женева, 25 июня 1969 года) и конвенция № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле (Женева, 11 июля 1947 года) Международной организации труда (МОТ).

Международная организация труда — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.

Участниками МОТ являются 187 государств.

(Автор: Фахри Вакилов)

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