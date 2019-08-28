Индия намерена инвестировать в ряд отраслей Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Индия заинтересована в инвестировании в ряд отраслей в Узбекистане, в том числе фармацевтическую и промышленную, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт администрации Ташкента.

Об этом члены индийской делегации заявили во время встречи в администрации столицы Узбекистана Ташкенте.

Индийская сторона также планирует укрепить сотрудничество в сфере культуры и искусства.

Участники встречи обсудили двусторонние отношения между странами с точки зрения возможностей их развития и укрепления.

К примеру, в настоящее время сотрудничество двух стран продолжается в сферах медицины и информационных технологий, сельского хозяйства, образования и культуры.

В частности, в этом году открылись филиалы индийского университета Амити в Ташкенте и университета Шарда в Андижане. В стране действует более 145 совместных предприятий.

(Автор: Фахри Вакилов)

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