Замминистра: Азербайджан и Польша планируют взаимно улучшить условия доступа предпринимателей к рынкам (Эксклюзив)

11 сентября 2019 23:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Польша сосредоточены на взаимном улучшении условий доступа на рынки для предпринимателей, сказал в интервью Trend заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

"Азербайджан является очень важным экономическим партнером Польши в регионе Южного Кавказа и считается одним из самых перспективных рынков для польских компаний. Наши отношения, в частности, направлены на улучшение условий доступа на рынки и решение возможных проблем, отмеченных предпринимателями обеих стран", - сказал Пшидач.

Замминистра отметил, что двусторонняя торговля между Азербайджаном и Польшей растет, но все еще не является удовлетворительной для обеих стран: в 2018 году товарооборот составлял 94,7 миллиона долларов, тогда как в 2013–2015 годах этот показатель был на уровне 135–170 миллионов долларов в год.

"Мы делаем все возможное, чтобы активизировать торгово-инвестиционную повестку дня в наших двусторонних отношениях. Мы видим растущий потенциал в таких областях, как машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, логистика, химическая промышленность, информационные технологии, судостроение, туризм, электроника", - сказал Пшидач.

Далее, замминистра отметил, что Польша хотела бы поощрять взаимные инвестиции.

"Взаимная инвестиционная активность обеих стран сегодня не значительна. В Азербайджане есть несколько компаний с польским капиталом, в том числе в сфере сервиса, консалтинга, банковских услуг, в производстве строительных материалов, энергетической, аграрной, фармацевтической, гастрономической продукции. Однако, в Польше нет значительных инвесторов из Азербайджана. Вот почему мы хотели бы поощрять взаимные польские и азербайджанские инвестиции путем организации деловых форумов и других мероприятий под эгидой Польского агентства по инвестициям и торговле", - отметил Пшидач.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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