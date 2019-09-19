При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)

19 сентября 2019 16:25 (UTC+04:00)

19 сентября в отеле Sheraton Baku Airport состоялась крупная конференция на тему электронной коммерции в туристическом секторе «e-Commerce & Travel - 2019».

Генеральным партнером мероприятия выступили «Азербайджанские Авиалинии» при организационной поддержке Smart Solutions и партнерстве компаний Amadeus и Silk Way Travel. В конференции в общей сложности приняли участие около 250 человек из различных стран.

На мероприятии с приветственной речью выступил вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, который отметил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации и туризма за последние годы.

«Несмотря на небольшую территорию Азербайджана, функционирование шести международных аэропортов в столице и регионах, соответствующих всем международным стандартам, и постоянное расширение маршрутной сети национальных авиаперевозчиков создают большие возможности для потока туристов в нашу страну», - отметил Эльдар Гаджиев.

На конференции с презентациями также выступили директор пассажирской авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде, директор азербайджанской лоукост-авиакомпании Buta Airways Назим Самедов и директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

На мероприятии в качестве спикеров приняли участие представители Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Бюро по туризму Азербайджана, Азербайджанских железных дорог, крупнейших туристических компаний Азербайджана и ведущих поставщиков электронных услуг в туристическом и авиационном секторе, которые рассказали о новинках в сфере и предоставили информацию о своих возможностях.

В рамках форума «e-Commerce & Travel» спикеры провели обсуждения и в формате панельных дискуссий.

По результатам конференции, участники достигли взаимных договоренностей, а также обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству в разных сферах туристической отрасли.

С видеороликом по результатам мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/LQc8PbsO1Ak

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  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
  • При поддержке AZAL в Баку прошла крупная конференция «E-Commerce & Travel – 2019» (ФОТО)
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