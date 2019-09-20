Китайская CAMCE планирует крупные инвестиции в создание агропромышленного парка в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и китайская China CAMC Engineering подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу Trend с подписания.

Согласно документу, в Азербайджане предполагается создание агропромышленного парка за счет китайских инвестиций.

Для реализация проекта будет создана рабочая группа, которая определит место будущего парка и его параметры, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, добавив, что инвестиции в проект оцениваются в несколько сот миллионов долларов. Реализация проекта также предполагает открытие нескольких сотен новых рабочих мест, сказал министр.

«Ожидаем, что в ноябре текущего года в Шанхае на выставке China International Import Expo 2019 будут приняты дальнейшие, более конкретные шаги по реализации этого проекта», - отметил Мустафаев.

Министр экономики сообщил, что проект предусматривает строительство тракторного завода, завода по производству оросительного оборудования и предприятий по переработке сельхозпродукции.

С САМСЕ, входящей в группу китайской национальной машиностроительной корпорации ( Sinomash), подписаны еще два документа. Это меморандум о взаимопонимании с AZPROMO и контракт на проектирование, строительство (ЕРС ) с АSC croup Investment.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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