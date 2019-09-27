Региональный директор: IFC изучает возможности для привлечения прямых инвестиций в частный сектор Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) продолжает изучать возможности для привлечения прямых инвестиций в частный сектор в Азербайджане.

Об этом сказала в интервью Trend региональный директор по Европе и Центральной Азии IFC Вибке Шломер.

«Наши партнерские отношения с Азербайджаном, охватывающие финансовый период с 2016-го по 2020 год, определяют стратегию Группы Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане, направленную на то, чтобы помочь стране на пути к устойчивому, инклюзивному росту, основанному на частном секторе. Чтобы повысить роль частного сектора, IFC работает с правительством Азербайджана для облегчения условий для компаний для ведения бизнеса и инвестирования в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. Мы поддерживаем правительство, привнося в страну международный опыт в области регулирования бизнеса, инвестиционной политики и помогаем повысить конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора, который является ключевой сферой для создания рабочих мест», - сказала Шломер.

Региональный директор отметила, что IFC также помогает упорядочить нормативные акты и модернизировать национальную систему управления безопасностью пищевых продуктов в рамках проекта группы ВБ по инвестиционному климату и конкурентоспособности агробизнеса, который реализуется IFC при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) и министерства финансов Австрии.

«Еще один наш проект под названием «Электронные и цифровые финансовые услуги» призван способствовать расширению доступа к финансовым услугам для физических лиц и малых предприятий. Работа включает в себя помощь во внедрении современных электронных банковских услуг в стране. Это улучшит доступ к финансовым услугам для клиентов, которым трудно получить доступ к отраслевым услугам. Он также обеспечит институциональную и рыночную поддержку, чтобы помочь создать экосистему, способствующую оцифровке финансовых услуг», - отметила Шломер.

По словам регионального директора, IFC инвестирует в Азербайджан в течение более двух десятилетий, и продолжает изучать возможности для привлечения прямых инвестиций в частные компании страны, а также в финансовые учреждения для кредитования малых и средних предприятий.

«Наконец, IFC стремится поддерживать правительство в структурировании пилотных проектов государственно-частного партнерства. Мы можем помочь привлечь частные инвестиции, обеспечивая консультативную поддержку по сделкам государственно-частного партнерства, а также в структурировании инвестиций до и после приватизации, предлагая наш обширный мировой опыт структурирования проектов государственно-частного партнерства в различных секторах», - сказала Шломер.

Региональный директор отметила, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) наладил партнерские отношения с IFC в 2013 году и выделил 350 миллионов долларов США трем фондам, управляемым Компанией по управлению активами IFC.

«SOFAZ был первым инвестором из развивающегося рынка, который инвестировал средства в фонды, управляемые Компанией по управлению активами IFC. Для IFC крайне важно работать с ответственными и дальновидными инвесторами. Мы ценим это партнерство с SOFAZ и Азербайджаном и рассчитываем на его продолжение и расширение», - добавила Шломер.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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