ЗАО "АЖД" и Всемирный банк обсудили перспективы и приоритеты сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане была проделана большая работа по расширению транспортных и логистических возможностей. Об этом сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус на встрече с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Молинеус подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь Гурбанов рассказал о крупномасштабных работах, проделанных за последние годы в целях превращения Азербайджана в крупный транзитный и логистический центр, модернизации железных дорог страны и полноценного функционирования международных и региональных транспортных проектов.

Далее были обсуждены перспективы и приоритеты сотрудничества ЗАО «Азербайджанские железные дороги» со Всемирным банком, участие ВБ в финансировании проекта реконструкции железнодорожной линии Алят-Астара, являющейся частью Международного транспортного коридора «Север-Юг».

На встрече также присутствовали исполнительный директор Всемирного банка по Азербайджану Вернер Грубер и страновой менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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