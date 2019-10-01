Минтруда Азербайджана привлекло ООО Modus.K к проектированию трех центров DOST

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения заключило три контракта с ООО «Modus.K» по проектированию трех центров DOST в Баку, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно данным, общая стоимость контрактов составила 495,6 тысячи манатов.

В рамках первого контракта Modus.K обязуется спроектировать центр DOST в Низаминском районе, второго - спроектировать центр DOST в Хазарском районе, третьего - спроектировать центр DOST в Бинагадинском районе.

Стоимость подписанных контрактов составляют соответственно 153,4 тысячи манатов, 118 тысячи манатов и 224,2 тысячи манатов.

Отметим, что центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST – пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах республики.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.