Ашхабад и Минск обсудили перспективы сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Беларуси Вячеславом Бескостым, сообщает Trend в среду со ссылкой на посольство Беларуси в Ашхабаде.



Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между странами. На встрече был отмечен высокий уровень взаимодействия, как в двустороннем формате, так и на международных площадках.



По итогам встречи стороны выразили твердое намерение и далее развивать сотрудничество в дружественном и конструктивном ключе, говорится в сообщении.



Отметим, что межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.



В 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65,0 миллионов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.



Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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