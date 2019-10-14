Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)

14 октября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках, сообщает в понедельник Trend.

Документ предполагает продление пребывания для граждан Казахстана и Азербайджана на территориях этих стран до 90 дней и освобождение от регистрации на 30 дней.

Соглашение подписано в рамках седьмого заседания Совета глав МИД Тюркского совета в Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
  • Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках (ФОТО)
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