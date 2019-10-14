Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере

14 октября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государства-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) должны приложить усилия к устранению существующих торговых барьеров, препятствующих экономическому развитию. Как сообщает в понедельник Trend , об этом, в ходе деловой встречи министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), приуроченном к 10-летию сотрудничества, сообщил заместитель министра экономики Казахстана Бардыбек Сафарбаев.

Замминистра также сказал, что необходимо расширить качество и количество морских грузоперевозок, приложить совместные усилия в развитии логистики, инфраструктуры морских портов, а также транспортного сектора стран-членов Совета.

«В контексте развития экономики стран стран-членов Совета, и обеспечения свободного вывода сырья на внутренний рынок ССТГ это является одним из важнейших вопросов», - подвел итог Сафарбаев

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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