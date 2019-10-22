«Бакинский международный торговый морской порт Говсан» вступил в международную Ассоциацию ТМТМ

22 октября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО «Бакинский международный торговый морской порт Говсан» вступил в международную Ассоциацию «Транскаспийского международного транспортного коридора» (ТМТМ), сообщает Trend со ссылкой на ADY Container.

Решение было принято на заседании рабочей группы по развитию международной Ассоциации «Транскаспийского международного транспортного коридора» в Тбилиси (Грузия), 21-22 октября 2019 года, где ADY Container был представлен ​​делегацией во главе с Натигом Джафаровым, директором компании.

На встрече обсуждались вопросы привлечения новых видов товаров в «Средний коридор» и прозрачной тарифной политики на 2020 год.

Была достигнута договоренность между портами Азербайджана и Казахстана об автоматическом обмене информацией с целью повышения общей эффективности перевозок в Среднем коридоре и облегчения контейнерных перевозок.

На встрече присутствовали представители железнодорожных ведомств из Грузии, Азербайджана, Казахстана, Украины, Польши, Турции, более 60 представителей портовых и логистических компаний.

По итогам встречи был подписан протокол.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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